CALCIOMERCATO INTER – Barcellona molla Lautaro Martinez per Insigne

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – La trattativa potrebbe finire prima del previsto e soprattutto non come previsto. Stiamo parlando di quella tra l’Inter e il Barcellona per Lautaro Martinez. I blaugrana hanno messo nel mirino il centravanti argentino, ma i nerazzurri hanno fatto muro richiedendo il pagamento dei 111 milioni di clausola rescissoria, al limite con l’inserimento di contropartite. L’accordo però non arriva e quindi il Barça sembra essersi già stancato di aspettare e ha virato su un altro talento del campionato italiano: Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è altrettanto difficile da raggiungere, perché va convinto Aurelio De Laurentiis di privarsi del proprio gioiello, ma il prezzo sarebbe comunque molto più basso. Si parla di circa 48 milioni. Anche Lionel Messi ha dato il proprio ok. Nella video news le ultime.

