CALCIOMERCATO INTER – Barcellona, è Lautaro Martinez o Neymar

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Il tempo passa e Lautaro Martinez è sempre più incerto sul proprio futuro. Il Toro piace come noto al Barcellona, che però dopo l’emergenza da Coronavirus non potrà più fare spese pazze. L’Inter non abbassa la pretesa dai 111 milioni di clausola rescissoria e quindi i blaugrana sono chiamati a una scelta: Lautaro Martinez o Neymar. Il brasiliano era l’altro grande obiettivo di mercato. Ovviamente hanno caratteristiche diverse. Nella video news tutti i dettagli.

