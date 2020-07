Calciomercato Inter – Assalto a Belotti: le cifre dell’operazione | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – In questa disgraziata stagione del Torino, che ha conquistato la salvezza soltanto in queste ultime giornate dopo aver tremato per gran parte del girone di ritorno, Andrea Belotti, classe 1993, è stato uno dei pochissimi a salvarsi.

Il ‘Gallo‘, 22 gol e 4 assist in 39 gare totali disputate quest’anno con i granata, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, potrebbe lasciare il Toro in estate per trasferirsi all’Inter, laddove il tecnico Antonio Conte lo accoglierebbe a braccia aperte.

Per avere Belotti, però, l’Inter dovrà sborsare molto di più dei 40 milioni di euro offerti, nello scorso mese di gennaio, dalla Fiorentina al Presidente del Torino, Urbano Cairo, il quale aveva respinto al mittente la proposta per il suo capitano: Belotti, però, in questo caso, potrebbe spingere per la cessione, con l’obiettivo di misurarsi, con l’Inter, in palcoscenici più ambiziosi e giocare per traguardi più alti.

Esiste, nel contratto di Belotti con i granata, una clausola di rescissione, valida per l’estero, di 100 milioni di euro: il Manchester United non ha mai smesso di pensare a lui. Con un’offerta, presumibilmente, di 50-60 milioni di euro, però, Belotti potrebbe vestire di nerazzurro ed affiancare Romelu Lukaku nel 2020-2021. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS DI CALCIOMERCATO SULL’INTER >>>