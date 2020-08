CALCIOMERCATO INTER – Addio Skriniar, ecco il sostituto

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – L’Inter è pronta a salutare Milan Skriniar. Il difensore slovacco non si è adattato alla difesa a tre proposta da Antonio Conte, finendo per perdere il posto da titolare e diventare una riserva di lusso, che l’Inter però non può permettersi. I nerazzurri devono fare cassa e il numero 37 è l’occasione ideale. Non vale più i 70 milioni di un anno fa, ma la richiesta da 48 milioni è comunque una cifra importante. Al suo posto, Giuseppe Marotta è pronto a puntare su Chris Smalling, tornato al Manchester United e per il quale basteranno 16 milioni. Nella video news tutte le ultime.

