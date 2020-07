Calciomercato Inter – Accelerata nerazzurra su Tonali: le ultime | News

CALCIOMERCATO INTER – Dopo aver chiuso, a sorpresa, l’acquisto del forte esterno destro marocchino Achraf Hakimi, pagato 40 milioni di euro più bonus al Real Madrid, l’Inter, adesso, ha intenzione di premere sull’acceleratore per definire la trattativa per Sandro Tonali.

Questa sera, alle ore 19:30, a ‘San Siro‘, si disputerà proprio Inter-Brescia e Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club di Via della Liberazione, ha in programma di incontrare, per l’occasione, Massimo Cellino, Presidente delle ‘Rondinelle‘, per fare il punto della situazione sul centrocampista lombardo.

L’Inter, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, avrebbe pronto, per il Brescia, un assegno di 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus; per Tonali, però, Cellino non sembra voler scendere dalla richiesta iniziale di 50 milioni di euro. Le parti continueranno a trattare, già da stasera.

Non è escluso che, nell’operazione Tonali, il Brescia non ottenga dall’Inter qualche contropartita tecnica di suo gradimento. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>