CALCIOMERCATO – Idea Brian Rodriguez, ecco chi è / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan cerca un attaccante, a prescindere dal futuro di Zlatan Ibrahimovic, che possa allungare la rosa a disposizione dell’allenatore. Si cerca dunque un profilo giovane, a basso costo, ma con ampi margini di miglioramento. Deve ovviamente essere anche in grado di incidere da subito. Una delle ultime idee è Brian Rodriguez, attaccante del Los Angeles FC. Più che una vera punta è un esterno, ma che può giocare anche da seconda punta. Il prezzo è di 5,4 milioni, ma non convince a pieno. Nel video lo conosciamo meglio. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

