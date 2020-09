CALCIOMERCATO – Florentino piace molto ai rossoneri / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Con Tiemoue Bakayoko in stallo a causa di distanza col Chelsea, per il centrocampo del Milan sta riprendendo quota Florentino, classe 1999 portoghese del Benfica. Considerato un futuro fuoriclasse, il club portoghese l’ha blindato con una clausola rescissoria da 120 milioni. Cifra eccessivamente alta per il momento.

Tuttavia, il Benfica ha necessità di cedere e ottenere dei guadagni entro un paio di anni e per questo potrebbe abbassare le pretese, anche se non troppo. Per metterlo in mostra e far alzare il prezzo, così, il Benfica potrebbe anche aprire a un prestito e il Milan ci pensa. Nella video news tutte le ultime.

