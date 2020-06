CALCIOMERCATO – Florentino a un passo: arriva in prestito / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan fa sul serio sul mercato e improvvisamente accelera. I rossoneri, dopo aver chiuso per Pierre Kalulu a zero dal Lione e oltre a essere vicini a molti altri giovani di talento, sembra stiano chiudendo anche con il Benfica per il trasferimento di Florentino, centrocampista classe 1999, considerato tra i migliori talenti in Europa.

Molti club erano pronti a spendere 30 milioni immediatamente, in primis il Real Madrid. Il Milan, invece, ha offerto un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni più bonus e con percentuale sulla futura rivendita. Una soluzione migliore per il Benfica, che incasserebbe di più e che in caso di mancato riscatto lo avrebbe di nuovo a disposizione, magari rivalutato. Nel video tutti i dettagli. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

