Calciomercato Fiorentina – Sondaggio per Cistana del Brescia | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – La Fiorentina, che ha già piazzato un colpo interessante a centrocampo per la prossima stagione, ovvero Sofyan Amrabat dall’Hellas Verona, si sta guardando intorno per rinforzare il proprio organico anche negli altri reparti.

Per l’attacco ci sono tanti nomi in ballo, tra cui quello di Mario Mandzukić; per la difesa, invece, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, i viola avrebbero effettuato un sondaggio con il Brescia per Andrea Cistana, classe 1997, centrale che, in questa stagione, ha fin qui giocato 21 gare in Serie A con le ‘Rondinelle‘, segnando anche un gol.

Sotto contratto fino al 30 giugno 2021 con il club presieduto da Massimo Cellino, Cistana, che è anche entrato nel giro della Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Roberto Mancini, può essere ceduto per una cifra tutto sommato esigua. I viola avrebbero avanzato una prima proposta di 5 milioni di euro, ma Cellino avrebbe rifiutato.

Per una decina di milioni di euro, però, l’operazione potrebbe andare in porto e Cistana, dunque, potrebbe vestire la maglia del club gigliato. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓