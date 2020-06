Calciomercato Fiorentina – Maxi offerta per Chiesa: cifre e dettagli | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Al termine di questa stagione la Fiorentina di Rocco Commisso potrebbe privarsi di Federico Chiesa, classe 1997, esterno offensivo (ma anche attaccante) della formazione di Giuseppe Iachini.

Questo perché, con il sacrificio di Chiesa, già ‘bloccato’ a Firenze un anno fa proprio grazie all’avvento del patron italo-americano, i viola potranno evitare di cedere anche Germán Pezzella, Nikola Milenković o Gaetano Castrovilli, molto richiesti sul mercato.

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come Commisso valuti Chiesa non meno di 60-70 milioni di euro e come ci sia, forte, su di lui la Juventus. I bianconeri avrebbero pronta una maxi-offerta per convincere i toscani a spedire a Torino il numero 25 viola.

La proposta della ‘Vecchia Signora‘ per Chiesa sarebbe così articolata: soldi più il portiere Mattia Perin, che rientrerà dal prestito al Genoa e che intriga la Fiorentina, Cristian Romero, che seguirà lo stesso percorso di Perin, Luca Pellegrini (in questa stagione al Cagliari), Daniele Rugani e Rolando Mandragora, oggi all’Udinese.

Da definire ancora le eventuali modalità di trasferimento dei suddetti calciatori dalla Juventus alla Fiorentina. Commisso, a queste condizioni, lascerà partire Chiesa verso il Piemonte?