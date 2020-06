Calciomercato Fiorentina – Cutrone potrebbe già partire: le ultime | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – È durata poco l’esperienza in Premier League di Patrick Cutrone, classe 1998, attaccante che il Milan aveva ceduto, la scorsa estate, al Wolverhampton per 18 milioni di euro più 4 milioni di bonus.

Lo scorso mese di gennaio, infatti, Cutrone è stato ceduto dai ‘Wolves‘ in prestito alla Fiorentina fino al 30 giugno 2021 con obbligo di riscatto ‘condizionato’ fissato a 16 milioni di euro.

Ma dopo appena 9 gare, una sola rete e soltanto 405′ in maglia viola, Cutrone sembrerebbe essere già stato bocciato e potrebbe anche non rimanere a Firenze al termine della stagione.

I conti, naturalmente, si faranno alla fine. Cutrone ha altre 12 partite per convincere la società a riscattarlo ed a puntare su di lui anche per la stagione 2020-2021. È probabile, però, che il ragazzo possa anche restare in Italia.

La Fiorentina, infatti, potrebbe procedere al riscatto per poi spedirlo altrove in uno scambio. Secondo ‘calciomercato.com‘, Cutrone piace molto al Torino, che già lo seguiva ai tempi del Milan.

Non è escluso che il cartellino del numero 63 viola possa finire nell'operazione Andrea Belotti, centravanti nel mirino della società di Rocco Commisso.