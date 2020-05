Calciomercato Fiorentina – Commisso scatenato: tre colpi! | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Il quotidiano ‘La Nazione‘ oggi in edicola ha svelato i piani di Rocco Commisso per l’imminente sessione estiva di calciomercato.

Il Presidente del sodalizio viola, in primis, punta ad avere Andrea Belotti, classe 1993, centravanti del Torino. Un’operazione, ha sottolineato il giornale fiorentino, certamente complessa, quella per il ‘Gallo‘, e che si potrebbe chiudere per cifre non inferiori ai 60-65 milioni di euro.

Cedendo Federico Chiesa, magari, Commisso potrà tentare il tutto per tutto per il bomber della Nazionale Italiana. A centrocampo, invece, l’idea è quella di avere il belga Radja Nainggolan, classe 1988, dall’Inter, qualora il ‘Ninja‘ non restasse a giocare nel Cagliari.

La proposta della Fiorentina di Commisso per Nainggolan dovrà, necessariamente, adeguarsi alle richieste nerazzurre: per cedere Nainggolan, si potrà chiudere sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto nell’estate 2021 per una cifra totale di 20 milioni di euro.

Infine, capitolo esterno: la Fiorentina di Commisso vuole portare in riva all’Arno Leonardo Spinazzola, classe 1993, di proprietà della Roma. I giallorossi potrebbero farlo partire, i viola puntano al prestito con obbligo di riscatto nel 2021, anche qui per una valutazione totale di 20 milioni di euro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>