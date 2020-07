Calciomercato Fiorentina – Ci sono anche i viola su Vertonghen | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – Ieri Jan Vertonghen, classe 1987, difensore centrale belga, ha annunciato, con un post sul suo account personale sul popolare social network ‘Twitter‘, che lascia il Tottenham dopo otto stagioni trascorse a Londra.

Vertonghen, che gli ‘Spurs‘ avevano rilevato nel 2012 dall’Ajax, non ha infatti rinnovato il proprio contratto, scaduto al termine di questa edizione della Premier League, che ha visto la squadra di José Mourinho, per il rotto della cuffia, riagguantare la qualificazione in Europa League nelle ultime giornate.

Ora Vertonghen è libero sul mercato a costo zero e, dunque, potrà scegliere la sua destinazione in autonomia. Lo seguono, da vicino, la Roma e l’Inter (il suo connazionale, Romelu Lukaku, spinge per averlo a Milano, n.d.r.) ma, a quanto pare, anche il Manchester City, con Pep Guardiola, vorrebbe proporgli un contratto.

Nelle ultime ore, però, è spuntata fuori anche l’ipotesi Fiorentina: l’idea del club presieduto da Rocco Commisso è che Vertonghen prenda il posto, in difesa, di Nikola Milenkovic, in trattativa con il Milan. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>

