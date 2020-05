Calciomercato Fiorentina – Castrovilli, futuro deciso: le sue parole | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Gaetano Castrovilli, classe 1997, è la rivelazione stagionale della Fiorentina: nonostante la non spettacolare annata dei gigliati, ed il cambio di allenatore a campionato in corso, con l’esonero di Vincenzo Montella in favore di Giuseppe Iachini, il rendimento di Castrovilli non ha subito alcun scossone.

Il calciatore, alla sua prima esperienza assoluta nella massima serie dopo i prestiti nelle serie minori, si è imposto subito all’attenzione del grande pubblico, attirando su di sé gli occhi degli osservatori di tutti i top club d’Italia. Castrovilli è cercato, infatti, da Juventus, Milan e Inter.

Lui, però, parlando al ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, ha chiarito, una volta per tutte, cosa intende fare nella prossima stagione sportiva. “E’ bellissimo avere la stima del Presidente Rocco Commisso, di Joe Barone e Daniele Pradé: mi hanno fatto sentire grandissima vicinanza sin dal primo giorno e lo si è capito anche col prolungamento di contratto fino al 2024. Per me sarebbe un sogno diventare una bandiera della Fiorentina“.

Il suo modello? Giancarlo Antognoni. “Mi piacerebbe ripercorrere la sua carriera, vivendo a Firenze ho imparato perfettamente cosa rappresenti per i fiorentini. Avere un rapporto diretto con lui mi stimola a crescere sempre di più”. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>