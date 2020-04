Calciomercato Fiorentina – Castrovilli all’Inter? Tre calciatori in viola! | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, sarebbe Gaetano Castrovilli, classe 1997, centrocampista della Fiorentina, il vero oggetto del desiderio dell’Inter di Antonio Conte per la prossima estate di calciomercato.

Un assegno di 40-50 milioni di euro, però, potrebbe non essere sufficiente per convincere Rocco Commisso, Presidente viola, a privarsi del suo gioiello, blindato negli scorsi mesi con un contratto fino al 30 giugno 2024. Ecco, quindi, che Giuseppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri, pur di accontentare Conte, offrirebbe alla Fiorentina anche delle contropartite tecniche.

Innanzitutto, resterebbe a Firenze il terzino sinistro brasiliano Dalbert, già in viola nell’attuale stagione sportiva con la formula del prestito. Quindi, per il trasferimento di Castrovilli a Milano, l’Inter sacrificherebbe Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan, che tornerà dal prestito al Cagliari, spedendo i due centrocampisti in riva all’Arno.

Non è escluso, inoltre, che nei dialoghi tra Inter e Fiorentina per Castrovilli non possa rientrare anche Federico Chiesa. In tal caso, però, l'operazione andrebbe rivista, ampliata e i nerazzurri dovrebbero tirare fuori tanti, tanti soldi per far felice il club gigliato.