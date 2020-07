Calciomercato Fiorentina – Anche i viola in corsa per Mandzukic | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – È durata poco, lo spazio di pochi mesi, l’avventura di Mario Mandzukic in Qatar. Proprio in questi giorni, infatti, il centravanti croato, classe 1986, autore di 44 gol in 162 gare in quattro stagioni con la maglia della Juventus, ha rescisso il contratto che lo legava all’Al-Duhail.

Mandzukic, adesso, si prepara a tornare a giocare in Italia per concludere la sua carriera. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’interesse dell’Inter nei suoi confronti: i nerazzurri sono alla ricerca di un forte centravanti che possa far rifiatare Romelu Lukaku e, all’occorrenza, giocargli al fianco.

Ma quella nerazzurra non è l’unica società interessata a ‘Mister No Good‘: secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, sulle tracce di Mandzukic ci sarebbe l’ambizioso Benevento, neo-promosso in Serie A e, notizia dell’ultima ora, anche la Fiorentina ha mosso i primi contatti con l’entourage dell’ex Wolfsburg, Bayern Monaco ed Atlético Madrid.

Mandzukic, a Firenze, assicurerebbe gol, esperienza e qualità giocando accanto Franck Ribéry.