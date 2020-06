CALCIOMERCATO – Depay non rinnova? Rossoneri vigili / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Si inseguono da tempo, il Milan e Memphis Depay. Il talento olandese è sempre stato inarrivabile per il prezzo stabilito dal Lione, ma in estate le cose dovrebbero cambiare. Depay ha deciso di cambiare aria e potrà farlo senza difficoltà, avendo un contratto in scadenza nel 2021 che molto probabilmente non rinnoverà.

Lo ha ammesso anche Juninho: la trattativa è difficile. Il prezzo si è così abbassato, ma resta alto: il Lione ha bisogno di monetizzare e chiede 44 milioni. Il Milan aspetta che il prezzo si abbassi ancora un po’, poi potrebbe davvero iniziare una trattativa. Nella video news i dettagli. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

