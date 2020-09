CALCIOMERCATO – Bakayoko, le eventuali alternative / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan continua a lavorare per portare in rossonero Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista francese è la nuova priorità del club meneghino, che però spera anche di cedere Rade Krunic a una cifra vicina ai 6,5 milioni. L’accordo col Chelsea è ormai a un passo: prestito oneroso con diritto di riscatto. Si discute ancora sulle cifre, ma c’è poca distanza. Paolo Maldini, però, si vuole ovviamente tutelare nel caso in cui (difficilmente) possa saltare tutto. Sono già pronte due alternative. La prima è Boubakary Soumaré, classe 1999 del Lille, il cui costo è molto simile a quello di Bakayoko: 24,5 milioni. Più difficile arrivare a Florentino, 21enne del Benfica: ha una clausola rescissoria da 120 milioni e i portoghesi non sono molto propensi a lasciarlo andare a condizioni troppo favorevoli. Nella video news tutte le ultime.

