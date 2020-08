CALCIOMERCATO – Aubameyang a Milanello: i dettagli / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Un sogno ricorrente. Aumabeyang ancora una volta accostato al Milan. Il gabonese è in scadenza con l’Arsenal il prossimo anno e quindi è possibile una cessione. I Gunners, comunque, chiedono almeno 56 milioni. Una cifra decisamente alta, che il Milan difficilmente potrà spendere, almeno non tutta insieme. Inoltre, la permanenza di Zlatan Ibrahimovic difficilmente si sposa con l’arrivo di un altro top player di questo tipo. Tuttavia, un piccolo retroscena fa sognare i tifosi: Aumabeyang nei giorni scorsi era a pochi passi da Milanello, dove ha giocato una partita 7 vs 7 con amici, pagando tra l’altro lui il campo. Nella video news i dettagli.

