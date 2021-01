CAGLIARI-MILAN: la conferenza stampa di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Come se fosse la partita più importante della stagione. Questo ha detto Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Milan. Il tecnico rossonero ha affrontato diversi argomenti, dalle assenze al mercato, ma sempre rimanendo concentrato sulla partita di domani in Sardegna. Il Milan ha la possibilità di allungare su alcune delle inseguitrici, che si affrontano tra loro, consolidando il primo posto in classifica. Nella video news un riassunto delle dichiarazioni di Pioli in conferenza.

