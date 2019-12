Buon Natale e buone feste da Pianetamilan.it!

Caro lettore, grazie per aver scelto anche quest’anno ‘PianetaMilan.it‘. Con questo video ti facciamo i nostri migliori auguri: buon Natale e di buon 2019 dalla redazione!

Continuate a seguirci, perché l’informazione sportiva non si ferma mai. Soprattutto quest’anno perchè il Milan, dopo un po’ di vacanza, inizierà il 2019 con tre partite di fuoco. Ad aprire le danze ci sarà la Coppa Italia, sul difficile campo della Sampdoria, poi la trasferta in Arabia Saudita, a Gedda, per la Supercoppa nel match che assegnerà il primo trofeo della stagione e che sarà la prima occasione di riscatto per Gonzalo Higuain. E poi il campionato con Genoa e Napoli a chiudere un gennaio che si preannuncia caldissimo anche e soprattutto sul fronte del calciomercato!

