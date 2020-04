Bonus 600 euro ai collaboratori di società sportive: come averlo

ALTRE NEWS – Un calcio al Coronavirus. Tutto confermato, anche i collaboratori delle associazioni sportive potranno usufruire del Bonus da 600 euro. Lo aveva promesso il Ministro dello Sport Spadafora, il via libera ora arriva anche dalla Ragioneria Generale.

In sintesi, si potranno presentare le domande a Sport e Salute spa (www.sportesalute.eu), il Governo ha stanziato risorse per 50 milioni di euro. Esiste però un tetto di reddito (10.000 euro) entro il quale poter ottenere l’aiuto. Per quanti non rientrassero in questa casistica, secondo quanto riportato da ANSA, le domande saranno accettate solo se ci saranno eventuali risorse residue.

“Per la prima volta federazioni, discipline associate, enti di promozione, associazioni e società dilettantistiche avranno lo stesso trattamento delle piccole e medie imprese – ha spiegato il ministro dello Sport Spadafora -. Col decreto, infatti, sono stati creati presso l’Istituto di Credito Sportivo, nel Fondo di Garanzia e del Fondo contributi interessi per l’impiantistica sportiva, i rispettivi comparti per operazioni di liquidità“. BONUS 600 EURO PER PARTITE IVA E AUTONOMI. QUI I DETTAGLI>>>