BOLOGNA-MILAN: i dubbi di formazione per Pioli / News

Si torna subito in campo: domani alle 15:00 spazio a Bologna-Milan, 20^ giornata del campionato di Serie A e, dunque, la prima del girone di ritorno. Ancora una volta Stefano Pioli deve fare i conti con le tantissime assenze che stanno colpendo la squadra rossonera. Da qui diversi dubbi di formazione. Emergenza vera sulla trequarti, con Hakan Calhanoglu e Brahim assenti. Ancora spazio quindi a Soualiho Meite o a Rafael Leao per una soluzione più offensiva. Il portoghese è in ballottaggio anche con Ante Rebic a sinistra. Dubbio anche a destra tra Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo. Nella video news tutti i dettagli sulla probabile formazione di Pioli domani.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>