BENNACER, qualità e quantità per il Milan: le migliori giocate | Video

MILAN NEWS – La prima stagione di Ismael Bennacer non si è ancora conclusa, per via dello stop causa coronavirus, ma possiamo già dire che l’impatto sia stato oltremodo positivo. Partito in sordina, per colpa principalmente di Marco Giampaolo che lo ha tenuto lontano dal campo per via di una condizione fisica e una “conoscenza collettiva” non ottimale.

Poi col passare delle settimane ha preso letteralmente in mano il centrocampo del Milan, fino a diventare fondamentale nonché imprescindibile. Sì, ha tanto da migliorare, soprattutto sulla gestione degli interventi visti i troppi gialli subiti, ma il tempo e l’età sono dalla sua parte. Ricordiamo che Bennacer ha soltanto 22 anni. Proprio sull’algerino, ecco il nostro ultimo focus dedicato al suo futuro >>>