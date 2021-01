BENEVENTO-MILAN: la conferenza stampa di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Domani si gioca e si riparte con Benevento-Milan, 15^ giornata del campionato di Serie A che apre il 2021. I rossoneri arrivano da primi in classifica, ma la Strega sta facendo molto bene fino a questo momento. Oggi, come di consueto alla vigilia, ha parlato in conferenza stampa da Milanello il tecnico rossonero Stefano Pioli. Tanti i temi affrontati. Ecco tutte le dichiarazioni più importanti dell’allenatore del Milan, interrogato su moltissimi temi, nella video news.

