Benatia, collezione di maglie infinita: quanti rossoneri | VIDEO

ULTIME NEWS – Medhi Benatia mostra sui social la propria collezione di maglie da calcio. Una quantità enorme di casacche di giocatori attuali e del passato, tutti pezzi unici, scambiati nel corso della sua carriera. Da notare anche diverse maglie di calciatori rossoneri: da Kakà a Thiago Silva, passandro per Sandro Nesta e Alessio Romagnoli. Ecco il video (in alto) in cui mostra l’intera collezione personale.

Benatia in passato è stato anche vicino al Milan, ma alla fine la trattativa non si concretizzò. E intanto oggi ha parlato Adriano Galliani, il quale ha raccontato qualche retroscena sui grandi rossoneri del passato >>>