VIDEO ATALANTA – Una giornata non come le altre per Pierluigi Gollini. La sua Atalanta, infatti, non è scesa in campo a causa del pericolo coronavirus in Lombardia. Il portiere classe 1995, attraverso il proprio profilo Instagram, ha ammazzato la noia domenicale giocando a basket… in salotto! Ecco il video del suo spettacolare canestro.

