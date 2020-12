Sampdoria-Milan, Osti: “Oggi contro la capolista, la squadra più in forma”

Sampdoria-Milan, le dichiarazioni di Osti nel pre-partita

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Carlo Osti, dirigente blucerchiato, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Sampdoria-Milan, match delle ore 20:45 a ‘Marassi‘ valido per la 10^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Osti.

“Sono stupito dell’andamento del campionato sia in testa che in fondo alla classifica. Molti pronostici sovvertiti e tutto è possibile. Dobbiamo stare attenti a tutto. La Samp oggi gioca contro la capolista, la squadra più forte al momento. Abbiamo comunque le possibilità di metterli in difficoltà. Se perderemo stringeremo la mano ai nostri avversari”.

Calciomercato Milan: il difensore per gennaio lo manda Mourinho. Vai alla news >>>