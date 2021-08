Risultati Serie A – Sampdoria-Milan 0-1 : tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Sampdoria-Milan, gara della 1^ giornata di Serie A. Ecco tutti i numeri e le statistiche della partita dei rossoneri

Primo tempo di grandissima intensità tra Sampdoria e Milan, terminato 0-1 in favore dei rossoneri dopo i primi 45 minuti di gioco. Subito un'occasione al quinto minuto di Rafael Leao, il quale è stato innescato direttamente da un rinvio di Maignan. A tu per tu, bravissimo Audero a mettere in angolo. Quattro minuti più tardi gol del vantaggio del Diavolo. Ancora una volta un lancio di Maignan, non benissimo Augello che si fa rubare palla sulla destra da Calabria il quale trova al limite dell'area Brahim Diaz che insacca alle spalle di un non colpevole Audero. Si rende pericolosa anche la Sampdoria prima con Candreva al 13esimo, poi con Gabbiadini al 19esimo minuto che, direttamente su calcio di punizione, colpisce la parte alta della traversa dopo un leggero tocco del portiere rossonero. Pochi minuti dopo Krunic, dopo un tiro insidioso di Theo Hernandez respinto da Audero, non insacca il pallone in rete per quello che sarebbe potuto essere il 2-0 dei rossoneri.