Risultati Serie A – Milan-Torino 1-0: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Torino, partita della 10^ giornata della Serie A 2021-2022. Numeri e statistiche del match di 'San Siro'

Il Milan di Stefano Pioli vince la sua nona partita su dieci di campionato. A 'San Siro' cade, 1-0, anche il Torino di Ivan Jurić. Non è stata una gran gara quella dei rossoneri, decisa da una rete in apertura (14') di Olivier Giroud sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa, tanti cambi, tanta sofferenza, granata vicini al pareggio in paio di circostanze e Milan incapace di chiudere il match. Di buono soltanto i tre punti. Il tabellino completo di Milan-Torino 1-0 di 'San Siro'.