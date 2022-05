Risultati Serie A – Milan-Fiorentina 1-0, tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Fiorentina, partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022. I numeri di quanto successo oggi a 'San Siro'

Tabellino Milan-Fiorentina 1-0 - Il Milan di Stefano Pioli sconfigge, nel finale, la Fiorentina di Vincenzo Italiano: decide il match, all'82', l'attaccante portoghese Rafael Leão. Abile, il numero 17 rossonero, ad approfittare di un errato disimpegno del portiere viola, Pietro Terracciano, per batterlo inesorabilmente sul primo palo. Tre punti di platino per il Diavolo nella lotta Scudetto con l'Inter, oggi impegnata ad Udine. Ecco il tabellino completo di Milan-Fiorentina 1-0 di 'San Siro'.