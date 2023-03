Risultati Serie A – Fiorentina-Milan 2-1: tabellino e marcatori | News

Tabellino Fiorentina-Milan 2-1

La Fiorentina di Vincenzo Italiano batte per 2-1 il Milan di Stefano Pioli al 'Franchi' in uno degli anticipi della 25^ giornata della Serie A 2022-2023. I viola dominano il match ma non riescono a sbloccare il punteggio nel primo tempo del match. Nella ripresa, poi, la Fiorentina va in vantaggio al 49' sul calcio di rigore trasformato da Nico González. Il Diavolo crea qualche chance da gol, ma senza troppa convinzione. Il pallino del gioco resta in mano ai viola, che raddoppiano all'87' con un colpo di testa di Luka Jović. A nulla serve, non per le statistiche, il gol di Theo Hernández in pieno recupero (95'). Vediamo insieme, dunque, il tabellino completo di Fiorentina-Milan 2-1 dello stadio 'Franchi'.