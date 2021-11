Risultati Serie A – Derby Milan-Inter 1-1: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo del derby Milan-Inter, valido per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022. I numeri di quanto successo a San Siro

Una partita ricca di emozioni che finisce, forse giustamente, con un punto per parte. Dopo un primo tempo intensissimo, nella ripresa il ritmo inevitabilmente diminuisce e le squadre si equivalgono. Clamoroso il palo di Saelemaekers che poteva davvero far volare i rossoneri in classifica. Ecco tabellino e marcatori di Milan-Inter.