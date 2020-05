Ripresa Serie A, Toti (pres. Liguria): “Assurdo giocare ma non poter votare”

ULTIME NEWS – Giovanni Toti, presidente della Liguria, ha parlato della scelta di far ripartire la Serie A, esprimendo non pochi dubbi in merito. Ecco le sue parole riportate dall’ANSA: “Questa estate può ripartire il campionato di calcio ma non si può votare per le Regioni perché ancora oggi non siamo arrivati ad alcun accordo sulla data del voto. Mi suona particolarmente singolare che si possa giocare a San Siro o a Marassi ma non votare in un seggio. Nessuno dei governatori delle Regioni si prenderà la responsabilità di far votare una volta riaperto un anno scolastico dopo 4 mesi di sospensione delle lezioni che già di per sé partirà in modo piuttosto burrascoso e tribolato”.

