Napoli-Milan 0-4 al 90′: Diavolo stratosferico, annientata la capolista | News

Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol , il Milan ha proseguito il secondo tempo sulla falsariga del primo. I rossoneri questa sera sono stati dominanti, rendendo inerme il Napoli capolista. E anche nella seconda frazione di gioco il Diavolo è partito subito forte andando vicino al gol con Giroud al 50esimo con un tiro ad incrociare terminato fuori veramente di poco. Il Napoli prova a reagire al 54esimo con Kim che si esalta e dà vita ad un'azione personale: il difensore del Napoli cerca di sorprendere Maignan con un tiro secco sul primo palo, ma è attento il francese a non farsi sorprendere. Un minuto più tardi altra grande parata di Maignan che a tu per tu nega il gol a Mario Rui . Il Milan però reagisce subito dopo queste due occasioni del Napoli e lo fa bene con Leao . Al 58esimo il portoghese si beve Rrahmani e trafigge Meret con un tiro secco sul palo più lontano portando il Milan in vantaggio di tre gol a zero.

E' finita? Assolutamente no, perché il neo entrato Saelemaekers trova il quarto gol al 66esimo dopo una grandissima azione personale. Ispirato il belga, il quale va vicino al quinto gol al 73esimo ma stavolta è bravo Meret a compiere una grande parata sul suo tiro dalla distanza. All'82esimo altra occasione per il Milan, con Bennacer che fa partire un tiro dal limite dell'area deviato in angolo. All'84esimo brutto errore del neo entrato Bakayoko che consente a Raspadori di involarsi verso la porta del Milan: a tu per tu con Maignan, l'attaccante del Napoli colpisce male il pallone e non centra la porta. Due minuti più tardi Milan vicino al quinto gol. Ispiratissimo Saelemaekers che fa partire un tiro secco poco dentro l'area di rigore, ma Meret è attento e respinge. E' questa l'ultima azione del match da segnalare. Un match che ha visto in campo una sola squadra: il Milan. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>