Risultati Serie A – Milan-Torino 4-1: tabellino e marcatori | News

Tabellino Milan-Torino 4-1

Il Milan di Stefano Pioli bissa il successo inaugurale di Bologna e vince anche contro il Torino, alla prima partita in casa della stagione 2023-2024. Netto 4-1 dei rossoneri, quello rifilato alla squadra di Ivan Jurić, in una partita dominata e nella quale il risultato non è mai stato in discussione. Punteggio in ghiaccio già nel primo tempo con le reti di Christian Pulisic (33'), Olivier Giroud (43' su rigore) e Theo Hernández (nel recupero della prima frazione di gioco). Illusoria, per i granata, la rete di Perr Schuurs dopo il primo gol del Diavolo. Nella ripresa, poi, altro rigore (anche questo concesso con l'ausilio del V.A.R.) e doppietta per Giroud. Vediamo ora, insieme, il tabellino completo di Milan-Torino 4-1 a 'San Siro'.