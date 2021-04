Milan-Sassuolo, Raspadori: “Ho il cuore che va a mille” | Serie A News

Giacomo Raspadori, attaccante neroverde, autore di una doppietta, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ nell’immediato post-partita di Milan-Sassuolo, match valido per la 32^ giornata di Serie A svoltosi a ‘San...

Giacomo Raspadori, attaccante neroverde, autore di una doppietta, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' nell'immediato post-partita di Milan-Sassuolo, match valido per la 32^ giornata di Serie A svoltosi a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni: "Ho il cuore che va a mille, era molto importante per la squadra. Giocando aiuta a far crescere la malizia come attaccante. La zona Europa? Ci crediamo dall'inizio, non siamo mai morti". Queste le nostre pagelle dei rossoneri dopo Milan-Sassuolo