Milan-Roma, Mourinho: “Primo rigore? Il Var doveva bersi un the”

Enrico Ianuario

José Mourinho, tecnico giallorosso, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Milan-Roma, partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla gara: "Si, bisogna migliorare. Sempre nella partita anche 2-1, fino al momento che Karsdorp venisse espulso eravamo in partita. Una partita con un livello tecnico bassa, abbiamo sbagliato. Se guardi il secondo gol, il rigore, sono esempi di tante situazioni simili dove perdiamo palla con una facilità tremenda, uscite in contropiede, un qualità bassissima. Però siamo sempre stati nella partita. Per parlare di problemi di qualità, tecnici, devo parlare anche purtroppo dell'arbitro e del Var perché non mi è ancora arrivata nessuna clip sul rigore del Milan, se si riesce a vedere un movimento di Tammy se tocca la palla con il braccio. E' stato lui a fermare il gioco, dopo ho chiesto all'arbitro di mandarmi la clip perché i miei analisti non riescono a trovarla. Quest'ultimo rigore, se tu lo paragoni a quello di Zaniolo o Ibanez, li dai a tutti o a nessuno. Lui ne ha dato uno, ad una squadra che perde 3-1 al 90°, perché ha dato solo rigore al Milan? Noi a livello tecnico comunque rimaniamo basso, ma a livello arbitrale siamo noi gli sfortunati".

Sul primo rigore del Milan: "Quando tu (Barzagli, ndr), sei stato dentro una vita in campo e dici 'eh, se sono di là voglio il rigore, se sono di là no', il Var deve stare tranquillo e continuare. Se tu invece vuoi fare il fenomeno, non chiamare l'arbitro che non ha avuto la personalità di non dare il rigore. Non è una situazione chiara, se bevi the o birra stai zitto e tranquillo e lascia continuare. Però non nascondo che dal punto di vista tecnico abbiamo fatto una partita bassa".

Sulla Roma che c'è sempre nelle gare: "Manca un po' di qualità, più tutti gli episodi arbitrali siamo dove dobbiamo stare. Siamo una squadra di media qualità che poteva avere qualche punto in più. Siamo lì. Dopo ci sono controllo mal orientato, se sbagli il passaggio come ad esempio con Zaniolo in progressione e sbaglia il passaggio... Abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico, ma non ho sentito nessun problema tattico. Solo problema tecnico, però devo dire che non capisco il lavoro dell'arbitro. E' difficile".

Sulla prossima partita: "In questo momento voglio dire che il risultato dice zero punti. Quando arrivo sul pullman o sull'aereo inizio a pensare alla prossima partita. Sarà dura, dobbiamo migliorare e vogliamo migliorare anche nel mercato. Vedremo se sarà possibile, anche i giocatori vedremo se si allenano o meno con noi".