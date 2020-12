Milan-Parma, Kessie nella lista dei diffidati / Serie A News

Milan-Parma, Kessie diffidato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Parma, in programma questa sera a San Siro, chiuderà la 11^ giornata di Serie A. I rossoneri devono vincere se vogliono confermare il distacco sulle inseguitrici in classifica. Ci sono diverse assenze causa infortunio, come quelle di Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Alexis Saelemaekers. A loro, per il prossimo match, potrebbe aggiungersi Franck Kessie in caso di ammonizione: l’ivoriano, infatti, è l’unico diffidato della sfida. Non sai dove vedere Milan-Parma? Ecco la nostra guida tv >>>