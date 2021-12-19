(fonte acmilan.com) - FORZA MILAN! C'è Milan-Napoli, e torna il Match Program interattivo pensato per tutti i tifosi rossoneri, che potranno seguire, anche da casa, tutte le news, le statistiche e le curiosità della partita di San Siro. Forza Milan racconta le gesta del Diavolo in formato digitale, un Match Program a portata di tablet e smartphone che vi offrirà un'esperienza interattiva, completamente rivoluzionata nella grafica.

In questo nono numero stagionale troverete tutte le parole verso la sfida, un focus statistico su Sandro Tonali e la Playlist musicale d'autore, firmata Radio 105. Spazio anche all'analisi dell'avversario e ai precedenti storici da rivivere. E poi tante foto, video e curiosità che vi diranno tutto su Milan-Napoli.

Il nono numero del Match Program firmato AC Milan vi aspetta.

Ecco come e dove vedere Milan-Napoli in tv o in diretta streaming >>>