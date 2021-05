Milan, Maldini: “Pioli mai in discussione. Donnarumma uno dei più felici”

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Atalanta-Milan, 38° turno della Serie A 2020-2021

Sui momenti difficili : "Non posso negare che momenti difficili ce ne siano stati, ma non abbiamo rimpianti. Le cose potevamo farle addirittura meglio, ma siamo stati premiati per le scelte non solo dei giocatori, ma anche della comunicazione".

Sull'obiettivo Champions: "Questo non è un punto d'arrivo. Abbiamo fatto un percorso fantastico, ma dobbiamo essere stabilmente in Champions per crescere. Il fatturato conta tanto. Noi ci credevamo anche quando non andavamo bene. Vedevo qualcosa di diverso, si vedeva che i giocatori avevano le potenzialità per fare anche di più. Ci vuole pazienza, nel calcio non esiste, ma non tutti vedono questi segnali positivi. La base si intravedeva. Questi sono ragazzi che possono fare anche meglio".