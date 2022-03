Milan-Empoli, Florenzi: “Questa è una famiglia, voglio fare qualcosa di bello”

Alessandro Florenzi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Empoli a 'San Siro'. Le sue dichiarazioni

Alessandro Florenzi, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022 svoltasi a 'San Siro'. Le sue dichiarazioni: "Siamo tutti stanchi, ma molto felici per questa vittoria che doveva arrivare in tutti i modi. Se avessimo fatto il 2-0 saremmo stati più felici, ma alle volte anche vincere così fa bene per il futuro".