Milan-Benevento, Romagnoli a fine partita: “Futuro? Chiedete ai dirigenti”

Giocatore giocatore, giocatore rossonero/giallorosso, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Milan-Benevento a 'San Siro'

Come è stata vissuta quest'ultima settimana : "Vittoria fondamentale, a Roma non abbiamo fatto bene. L'importante è aver fatto una grande importa. Ci aspettano quattro gare, dobbiamo fare di più".

Come ha vissuto le ultime settimane: "Io vorrei sempre giocare, le scelte le fa il mister. Sono a disposizione, do sempre me stesso. L'obiettivo è andare in Champions, chiunque giochi dia l'anima".