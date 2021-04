Infortunati, squalificati e diffidati Serie A – 34^ giornata

Consulta infortunati, squalificati e diffidati del prossimo turno di Serie A: ecco l'elenco aggiornato alla 33^ giornata di campionato

"Tutto quel che c'è da sapere sulla 34^ giornata di Serie A tra infortunati , squalificati e diffidati di tutte le 20 squadre italiane del massimo campionato. Ecco il riepilogo completo, squadra per squadra.

" Infortunati : Pereiro - Positivo al coronavirus - Da valutare; Rog - Operato per rottura del legamento crociato - Campionato finito; Sottil - Lesione al retto femorale - Da valutare;

" Infortunati : Ghoulam - Operato per rottura del legamento crociato - Campionato finito; Ospina - Distrazione al bicipite femorale - Rientro ad inizio maggio;

" Infortunati : Cyprien - Operato agli adduttori - Campionato finito; Gagliolo - Lesione al gastrocnemio - Da valutare; Iacoponi - Operato al ginocchio - Da valutare; Inglese - Operato alla caviglia - Campionato finito; Karamoh - Problema alla caviglia - Rientro a metà maggio; Kucka - Lesione all'adduttore - Rientro ad inizio maggio; Man - Lesione al flessore - Campionato finito; Nicolussi Caviglia - Operato per rottura del legamento crociato - Campionato finito; Zirkzee - Lesione del collaterale - Campionato finito;

" Infortunati : Calafiori - Problema al flessore - Da valutare; Mirante - Affaticamento all'adduttore - Da valutare; Pedro - Lesione al flessore - Rientro ad inizio maggio; Zaniolo - Operato per rottura del legamento crociato - Rientro a fine maggio;

" Infortunati : Caputo - Lombalgia - Da valutare; Raspadori - Problema fisico - Da valutare; Romagna - Operato per rottura del tendine rotuleo - Rientro ad inizio maggio;

"Infortunati: Deulofeu - Operato al menisco - Rientro a metà maggio; Jajalo - Operato per rottura del crociato - Campionato finito; Nestorovski - Operato per rottura del legamento crociato - Campionato finito; Pussetto - Operato per rottura del legamento crociato - Campionato finito;