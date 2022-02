Milan-Sampdoria, Caputo: “Tomori sta sorprendendo tutti, giocatore forte”

Francesco Caputo, giocatore blucerchiato, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Sampdoria, partita della 25^ giornata della Serie A 2021-2022

Francesco Caputo, giocatore blucerchiato, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Sampdoria, partita della 25^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Penso che in Serie A ci sono tanti difensori forti oltre a Chiellini. La difensa del Milan è molto forte, Tomori sta sorprendendo tutti. È un giocatore forte, rapido, cattivo nell'uno contro uno. Ma noi abbiamo preso le giuste precauzioni e cercheremo di mettere in difficoltà il Milan". Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o in diretta streaming >>>