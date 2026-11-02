La sconfitta nel derby contro il Milan lascia il segno in casa Inter. Il 3-1 incassato a San Siro non è soltanto un risultato negativo per la squadra di Cristian Chivu, ma è arrivato dopo una prestazione che ha aperto diversi interrogativi sull'atteggiamento e sulle certezze dei nerazzurri. A intervenire sulla serata è stato Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso interista, che attraverso il proprio profilo X ha espresso un giudizio particolarmente severo.

"L’Inter perde il derby sotto tutti i punti di vista: nell’approccio, nell’impostazione tattica, nelle scelte dei singoli e, soprattutto, in quel “provincialismo” preteso a parole e lasciato colpevolmente nello spogliatoio", ha scritto Biasin.

Un'analisi che coinvolge ogni aspetto della partita. Non soltanto gli errori individuali e le difficoltà tattiche, dunque, ma soprattutto la mentalità mostrata dalla squadra in una delle sfide più importanti della stagione.

Il Milan vince con merito: l'avvertimento di Biasin

Nel suo commento, Biasin riconosce senza mezzi termini i meriti della formazione rossonera. Il Milan ha approcciato la partita con grande intensità, trovando due reti nei primi dieci minuti e riuscendo poi a gestire i momenti della gara, prima di chiudere il primo tempo con la punizione di Diego Moreira.

Il giornalista sottolinea anche un aspetto più ampio relativo al percorso dell'Inter: "I nerazzurri (tanti punti in classifica, ma poche prestazioni convincenti) è meglio che tornino in fretta sul pianeta terra".

Un messaggio diretto, che invita la squadra di Chivu a non lasciarsi condizionare dalla posizione in classifica e dalle aspettative costruite intorno alla formazione nerazzurra. Per Biasin, infatti, il rendimento mostrato finora non sarebbe sempre stato all'altezza dei risultati ottenuti.

Inter, il derby deve servire da lezione

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La sconfitta contro il Milan rappresenta quindi un campanello d'allarme per l'Inter. La squadra di Chivu dovrà ripartire dagli errori commessi a San Siro, cercando di ritrovare quell'atteggiamento e quella solidità che avevano caratterizzato le sue migliori prestazioni.Dall'altra parte, il Milan può godersi una vittoria importante, arrivata con una prestazione convincente e riconosciuta anche da una voce vicina all'ambiente nerazzurro. Il giudizio di Biasin è netto: il derby è stato meritato dai rossoneri e l'Inter dovrà tornare rapidamente con i piedi per terra.