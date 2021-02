Classifica Serie A dopo Milan-Inter (23^ giornata)

Ecco la classifica, aggiornata in tempo reale, del campionato di Serie A dopo Milan-Inter, il derby di Milano, match valido per la 23^ giornata di campionato e terminato 0-3 per i nerazzurri di Antonio Conte. Doppietta di Lautaro Martínez e gol di Romelu Lukaku.

Inter 53

Milan 49

Roma 43

Lazio 43

Juventus 42*

Napoli 40*

Atalanta 40

Sassuolo 35

Hellas Verona 34

Sampdoria 30

Genoa 26

Bologna 25

Udinese 25

Fiorentina 25

Benevento 24

Spezia 24

Torino 20

Cagliari 15

Parma 14

Crotone 12

*una partita in meno

