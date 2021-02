Classifica Serie A dopo i match delle 15 (24^ giornata)

Ecco la classifica aggiornata del campionato di Serie A live dopo i match delle 15, validi per la 24^ giornata di campionato. L’Inter allunga in classifica grazie alla vittoria per 3-0 contro il Genoa, l’Udinese vince con un gol nel finale, mentre il Cagliari supera il Crotone in un importante scontro diretto per la salvezza.

Inter 56

Milan 49

Juventus 46*

Atalanta 46

Roma 44

Lazio 43

Napoli 40*

Sassuolo 35

Hellas Verona 35

Sampdoria 30

Bologna 28

Udinese 28

Genoa 26

Fiorentina 25

Benevento 25

Spezia 25

Torino 20

Cagliari 18

Parma 15

Crotone 12

*una partita in meno

