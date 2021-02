Classifica Serie A dopo Cagliari-Torino (23^ giornata)

Ecco la classifica aggiornata del campionato di Serie A live dopo Cagliari-Torino, match valido per la 23^ giornata di campionato. Sardi sempre più in zona retrocessione, i granata la spuntano per 1-0 grazie al gol di Bremer: prima vittoria della gestione Davide Nicola.

Inter 50

Milan 49

Roma 43

Juventus 42*

Napoli 40*

Lazio 40

Atalanta 40

Sassuolo 34

Hellas Verona 33

Sampdoria 30

Genoa 25

Fiorentina 25

Bologna 24

Spezia 24

Udinese 24

Benevento 24

Torino 20

Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12

*una partita in meno

