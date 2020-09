Classifica Serie A aggiornata dopo Verona-Roma (1^ giornata)

CLASSIFICA SERIE A ULTIME NEWS – È iniziata la Serie A 2020-2021 a poco più di un mese di distanza dal termine della scorsa annata. Fiorentina-Torino, al ‘Franchi‘, il match che ha inaugurato il nuovo campionato di calcio. Vittoria di misura dei viola, 1-0, con gol di Castrovilli su assist di Chiesa. Partenza negativa per Marco Giampaolo.

La seconda partita di giornata, Verona-Roma, si è conclusa in questi minuti al Bentegodi. Il risultato finale è stato di 0-0, ma con tantissime occasioni e legni, da entrambe le parti. Primo passo falso di una potenziale concorrente del Milan per il quarto posto. Ecco come cambia la classifica del nostro campionato:

CLASSIFICA SERIE A 2020-2021

Fiorentina 3

Verona 1

Roma 1

Atalanta 0

Benevento 0

Bologna 0

Cagliari 0

Crotone 0

Genoa 0

Inter 0

Juventus 0

Lazio 0

Milan 0

Napoli 0

Parma 0

Sampdoria 0

Sassuolo 0

Spezia 0

Udinese 0

Torino 0

